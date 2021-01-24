افتتاح معبر الصالحية بين مناطق الإدارة المدنية والحكومة السورية في دير الزور

وكان المعبر قد أُغلق بسبب جائحة كورونا، واستمر الإغلاق لنحو عام كامل، وقد ساهم افتتاحه في تسهيل تنقل الأهالي بين مناطق الإدارة الذاتية والحكومة السورية.

ويعتبر معبر الصالحية البوابة الرئيسة لدير الزور من الجهة الشمالية، إذ يختصر مسافات طويلة كان يقطعها الأهالي للوصول إلى مدينة دير الزور، حيث تصل إلى نحو140 كيلو مترًا، كما يمنع عنهم الخطورة التي يمرون بها من المعابر النهرية غير الشرعية،

وبموجب الاتفاق بين الإدارة المدنية والحكومة، فإن المعبر سيُفتح ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي السبت والإثنين والأربعاء، من الساعة الـ 09:00 إلى الساعة الـ 15:00.

ويخضع القادمون من مناطق الحكومة لفحص طبي قبل الدخول إلى مناطق الإدارة المدنية في دير الزور.

مجيد عبود العجور، أحد المواطنين من قرية مراط الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، شكر الإدارة الذاتية على الدعم الذي تقدمه للمواطنين.

وفي سياق متصل، كشف الإداري في مكتب الوافدين بدير الزور، محمد الحسين، عن مساعي لافتتاح المعبر بشكل يومي، ومعبر تجاري أيضًا.

(م)

ANHA