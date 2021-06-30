وحضر مراسم الافتتاح المئات من أهالي حي الأشرفية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحيّ.

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقيت عدة كلمات من قبل العضوة في منسقية مؤتمر ستار نهلة مصطفى والإدارية في كومين "روكان زردشت" روجدا منان.

الكلمات بمجملها باركت افتتاح هذا الكومين على أهالي الحي، وقالت: "في هذا الشهر الذي سجل أسمى البطولات التاريخية التي رسمت خريطة الطريق في حركة حرية كردستان والتي بدأتها المناضلة زيلان بقيامها بعملية فدائية دخلت من خلالها في تاريخ العصر في التعبير عن حقيقة الحياة الحرة والتي سارت على خطاها الآلاف من النساء ومن ضمنها الشهيدة روكان زردشت ".

وأضافت الكلمات: "بأنّ حي الأشرفية شهد أشرس وأعنف المعارك، وقدم الكثير من أبنائه شهداء لحماية الحي من الهجمات الوحشية، ورغم الصعوبات التي مرت على الحي منذ بداية المعارك من أزمات اقتصادية ومحاولات لزرع الفتن من جهات متعددة لنزع الأمن والأمان، إلا أنّ الأهالي قطعوا الطريق أمام كل الفتن لحماية ميراث الشهداء".

وعاهدت الكلمات في نهايتها على مواصلة مسيرة النضال لتحرير كافة النساء من الذهنية السلطوية والذكورية، والوقوف أمام كافة الأيادي الظلامية التي تريد كسر إرادة المرأة.

ثم افتتح الكومين بقصّ الشريط الافتتاحي من قبل والدة الشهيدة "روكان زردشت" حسنا جمو، ثمّ قدّم أطفال جمعية رعاية الطفولة بعض الفقرات الغنائية.

لتنتهي بعدها مراسم الافتتاح بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع الأغاني الثورية.

(ح م)

ANHA