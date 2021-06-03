افتتاح كلية لقوى الأمن الدّاخليّ في شمال وشرق سوريا

تحت شعار "معاً لإرساء الأمن، معاً للتقدم بقوى الأمن الداخلي"، افتتحت اليوم الخميس، كلية لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا في بلدة رميلان، حيث باشرت أوّل دورة تدريبية فيها ستستغرق ستة أشهر.

وتضمّ الدورة متدرّبين من كافة مدن وبلدات مناطق شمال وشرق سوريا، شملت 154 ضابطاً وضابطة.

وحضر مراسم افتتاح الكلية التي أقيمت في أكاديمية الشهيد محي الدين في بلدة رميلان، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقيادة قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، وهيئات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وإقليم الجزيرة، والرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا وإقليم الجزيرة، ومجلس عوائل الشهداء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

بدأت مراسم افتتاح الكلية بالوقوف دقيقة صمت، على أنغام الفرقة الموسيقية العسكرية، تلاها كلمة الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة حسن عبيد، بارك من خلالها افتتاح هذه الكلية على شهداء الحرية ومكونات شعوب شمال شرق سوريا، متمنياً دوام النجاح والتوفيق لهذه الدورة في تطوير الذات لخدمة المجتمع على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

كما ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا علي حاجو كلمة، قال فيها: "إنّ تطوير التدريب يتطلب منا في قوى الأمن الداخلي، الاستمرار في الكفاءة على فكر وفلسفة القائد، حيث يعتبر افتتاح هذا الكلية حدثاً بارزاً وعظيماً للعمل على تطوير القدرات".

كما ألقى الرئيس المشترك لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا عاصم أحمد كلمة، قال فيها: "يعتبر افتتاح هذه الكلية للعلوم الشرطية فرصة لتحقيق التطوير والذات والموازنة بين عظمة التشريع وتحقيق الاستقرار نحو الأفضل في حماية الحقوق وإرساء الأمن والأمان".

ثمّ اختتمت مراسم الافتتاح بتقديم عرض عسكريّ من قبل المشاركين في بالدورة الأولى في هذه الكلية.

(ك ع/إ)

ANHA