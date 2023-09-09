افتتاح كليات وأقسام أخرى في جامعات شمال وشرق سوريا

أجرت منسقية جامعات شمال وشرق سوريا تعديلات جديدة في الجامعات استعداداً للعام الدراسي 2023-2024.

ومن هذه التعديلات، فصل كلية الآداب عن كليّة العلوم الاجتماعية في جامعة روج آفا، لتبلغ عدد الكليات الأدبية بذلك 3 كليات هي:

كلية اللغة والأدب وتضم 3 أقسام وهي: الأدب الكردي، والأدب العربي، والترجمة.

كلية العلوم الاجتماعية وتضم أقسام وهي: الفلسفة، والاجتماعيات، والجنولوجيا، والتاريخ، والجغرافية.

كلية الفنون الجميلة.

افتتاح كلية العلوم الطبية في جامعة الشرق بثلاثة أقسام هي: المخابر، والأشعة، والعناية المركّزة.

فيما لم يُجرَ أي تعديل في جامعة كوباني.

وأصبح عدد كليات جامعة روج آفا12 كلية و3 معاهد، وجامعة كوباني 3 كليات و5 معاهد وجامعة الشرق 7 كليّات ومعهدَين.

وأبواب التسجيل في هذه الجامعات مفتوحة أمام الطلاب حتى السادس عشر من الشهر الجاري، إذ يمكن للطلبة مراجعة كل من المبنى الرئيس لجامعة روج آفا في مدينة قامشلو، والمبنى الرئيس لجامعة كوباني في مدينة كوباني والمبنى الرئيس لجامعة الشرق في الرقة ومركز لجنة تدريب المجتمع في ناحية الأحداث في الشهباء.

(س ب/ر)

ANHA