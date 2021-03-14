افتتاح جمعية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الشدادي

بحضور رسمي من مؤسسات الإدارة الذاتية وأهالي ناحية الشدادي، افتتحت مجموعة من الشباب مكتب جمعية إعادة الأمل الخيرية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين بحسب الإمكانات المتاحة.

الجمعية التي افتتحت بترخيص رسمي من هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية، تعتبر البادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة.

عضو جمعية إعادة الأمل الخيرية ماجد الحسوني، أشار إلى أن الجمعية بدأت العمل منذ قرابة الـ 9 أشهر في الناحية "ولكن بدون اسم أو رخصة رسمية من الإدارة الذاتية، كون عدد الأعضاء كان قليلًا، وبعد انتساب عدد من أعضاء المؤسسات المدنية والشباب من أهالي الناحية للمشاركة في المساعدات الإنسانية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وبعض العوائل المحتاجة، سارعت الجمعية إلى الحصول على ترخيص رسمي".

ولفت الحسوني إلى أن الجمعية لا تهدف إلى الربح وليست بمشروع استثماري، وقال: "هي جمعية أعضاؤها من أهالي الناحية وتهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية، من كراسي متحركة وغيرها مما يحتاجها المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة".

وناشد الحسوني الأهالي غير المتطوعين في الجمعية سرعة المبادرة والانضمام، لزيادة إمكانات الجمعية لمساعدة أكبر عدد ممكن ممن يحتاجون إلى المساعدة على مستوى الناحية والريف التابع لها.

وتوجه الحسوني بالنداء إلى المنظمات الإغاثية والإنسانية التي تعمل في المجال نفسه، لتقديم المساعدة بهدف افتتاح مكاتب أخرى في القرى المنتشرة على طول الرقعة الجغرافية لجنوبي الحسكة.

والجدير ذكره أن جمعية إعادة الأمل الخيرية تسعى إلى افتتاح مركز خاص يهتم بنشاطات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مواهبهم.

(هـ ن)

ANHA