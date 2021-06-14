افتتاح جمعية لرعاية أطفال مرضى السّرطان في قامشلو

تحت شعار "نحو ابتسامة أجمل لأطفالنا"، افتتح مساء اليوم، مركز لجمعية أمين لرعاية أطفال مرضى السرطان في حي المصارف بمدينة قامشلو.

لا يقتصر علاج السرطان على رعاية الأطفال فحسب، إنّما السيطرة على الأعراض الجانبية أيضاً وتحفيز صحتهم العقلية والجسدية والنفسية، هذه العوامل تشكل مراحل هامة في رعايتهم ومعالجتهم، والتي ستعمل "جمعية أمين" على تقديم الرعاية المفصلة للأطفال الذين يواجهون المرض العضال.

تقول هيلين حسن، وهي الإدارية العامة لمجموعة شركة أمين: "قمنا بهذه المبادرة وهي الأولى من نوعها في إقليم الجزيرة، حيث قمنا بافتتاح هذه الجمعية لدعم أطفال مرضى السرطان".

وبينت هيلين بأنهم استهدفوا بين 25ـ 50 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 10ـ 12 سنة، وقالت: "هدفنا الأساسي من افتتاح هذه الجمعية هو خيريّ بحت وإنسانيّ لنقدم الدعم النفسي للأطفال المرضى، وتوعية الأهل لكيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالأمراض المعضلة، وإعادة دمجهم ضمن المجتمع".

وأقامت جمعية أمين بعدة حملات للأطفال في المنطقة منها، حملة فرحة يتيم، حملة لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من التوحّد، تقول هيلين إنّ لديهم مشاريع وحملات على دفعات لرعاية الأطفال، وسيقدمون لهم الجرعات تهيئاً لعلاجهم.

سيشرف كادر طبّي مختص على علاج أطفال مرضى السرطان وتقديم الدعم النفسي لهم.

ولفتت هيلين إلى أنّ لديهم كادراً طبّياً مختصّاً بمختلف المجالات، كعلم النفس، علم الاجتماع، رياض أطفال، وقالت: "سنقوم بورشات تدريبية وحملات ترفيهية للأطفال، لتقديم الدعم لهم ودمجهم في المجتمع كي لا يشعروا بأيّ نقص".

(أس/ل)

ANHA