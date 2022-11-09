حضر مراسم افتتاح جمعية الخيول الأصيلة في إقليم الجزيرة، اليوم الأربعاء، العشرات من وجهاء وأعيان العشائر واتحاد المثقفين في ناحية كركي لكي، وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، وهيئتي الاقتصاد والزراعة، وقوى الأمن الداخلي والمجلسين التشريعي والتنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، بالإضافة إلى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM).

إبعاد شعوب المنطقة عن تراثهم

مراسم الافتتاح بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، نوه خلالها إلى الهجمات والسياسات التي تمارس بحق شعوب المنطقة لإبعادهم عن تراثهم وثقافتهم الأصيلة، وقال: "تسعى الأنظمة الحاكمة إلى إبعاد شعوب المنطقة عن تراثهم وثقافتهم وقيمهم لفرض سيطرتها عليهم، من خلال تغيير ديمغرافية المنطقة ونهب ثرواتها وتراثها وتغير التسميات الحقيقية لتراث شعوب المنطقة".

مشدداً في ختام حديثه على ضرورة محافظة شعوب شمال وشرق سوريا على القيم والثقافات المشتركة في المنطقة.

من جانبه، هنأ عضو ديوان المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، عبد الرحمن حسن، افتتاح الجمعية على جميع مربي الخيول، وقال: "افتتاح هذه الجمعية ستكون خطوة لتنظيم عملية تربية الخيول وتصنيف الأصيلة منها عن الأخرى نظراً لأهميتها في كل مكان وزمان"، مضيفاً: "سيكون للجمعية دور مهم في التعريف بالخيول الأصيلة وسلالاتها".

تصنيف الخيول بأنواعها

أما عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، برادوست ميتاني، تطرق إلى صفات الخيول الأصيلة، قائلاً: "تتميز الخيول بوفائها للإنسان، وتتفاعل مع مشاعر صاحبها"، ذاكراً بعض أسماء الخيول.

بينما رحب عضو إدارة جمعية الخيول الأصيلة في إقليم الجزيرة، محمد الدعبو، بجميع الحضور ومربي الخيول الأصيلة، وأشار إلى أهداف افتتاح هذه الجمعية، قائلاً: "تسعى الجمعية إلى الحفاظ على التراث القديم لشعوب المنطقة في تربية الخيول".

وتهدف جمعية الخيول الأصيلة في إقليم الجزيرة إلى تصنيف كل أنواع الخيول في المنطقة والحفاظ على تراث تربية الخيول لدى الشعوب وتقديم الدعم لمربيها في إقليم الجزيرة.

(كروب/ س ر)

ANHA