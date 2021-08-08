ونظم اليوم كوادر وإداريو إذاعة رام إف إم احتفالية في صالة زانا بمدينة قامشلو، وذلك بحضور العشرات من الإعلاميين وعدد من الساسة والمثقفين وممثلين عن المؤسسات المدينة، للإعلان عن افتتاح الإذاعة رسميًا.

هذا وكانت قد بدأت إذاعة رام إف إم بثها تجريبيًا قبل شهرين باللغة الكردية والعربية، ومن المقرر أن تبدأ بثها الرسمي اعتبارًا من يوم غد على الموجة 88:00 من الساعة الـ 06:00 صباحًا حتى الـ 12:00 ليلًا، إضافة إلى عرض برامجها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الافتراضية أيضًا، حيث يغطي بثها كامل مدينة قامشلو يوميًا.

وخلال الاحتفالية تحدثت عضوة إذاعة رام إف إم، ميديا عكو والتي رحبت بكافة الحضور، وقالت: "يسعدنا في إذاعة رام إف إم إدارة وكادرًا أن نعلمكم بأننا بدأنا البث الإذاعي بتاريخ الواحد من حزيران من عام 2021، وكلنا أمل أن نستطيع في هذه الوسيلة الإعلامية أن نساهم بقدر إمكانياتنا في الرسالة الإعلامية التي نحملها، كعاملين في مجال الإعلام في شمال وشرق سوريا عامة وروج آفا كردستان بشكل خاص".

وتابعت: "سنحاول قدر المستطاع أن تمثل إذاعتنا صوت وآمال أهلنا في هذه المنطقة الجغرافية، وسنسعى إلى مناهضة التطرف العنيف والعمل على إزالة آثاره التي مازالت تنخر في مجتمعنا في جوانبه المتعددة"، مؤكدة أن مدنية المجتمع والوصول به إلى المستوى المميز هو أحد أهدافهم الرئيسة.

وبدورها، باركت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر، أفين يوسف افتتاح الإذاعة على كافة الحضور وأهالي المنطقة، وقالت: "الإعلام هو الذي يوصل رسالة المواطنين إلى الرأي العام، وتعدد الوسائل الإعلامية يدل على الانفتاح على الإعلام في المنطقة، وبأننا تخطينا التقييد الإعلامي الذي كان يظهر في المنطقة قبل قيام ثورة روج آفا".

(كروب/ل)

ANHA