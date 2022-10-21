افتتاح حديقة الشهداء في مدينة قامشلو

وسط حضور المئات من أهالي قامشلو وعوائل الشهداء، افتتح مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، عصر اليوم، حديقة الشهداء في حي علايا شرق المدينة.

وتم قص شريط فتتاح الحديقة، من قبل الام لطيفة حسن علي، والدة ثلاث شهداء، وهم الشهيد علي، والشهيدة نجاح الاسم الحركي "نيركز"، والشهيدة خديجة الاسم الحركي "نوجان"، استشهدوا في أوقات مختلفة ضمن حركة الحرية الكردستانية

وخلال مراسيم الافتتاح تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو معصوم حسن، عن فضل الشهداء في بسط الامن والأمان الذي يعيشه الشعب، قال: " إننا كمجلس عوائل الشهداء سنستمر في خدمة شعبنا من خلال هكذا مشاريع، ونعاهد الشهداء بالحفاظ على مكتسباتهم وانجازاتهم."

وتم إنشاء الحديقة من قبل مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، حيث زرعت بالأشجار ونباتات الزينة وتزويدها بمرافق على مساحة 2 دونم، كما تتضمن قسماً لألعاب الأطفال، بالإضافة الى كافتيريا.

وانتهت المراسيم، بحفلة موسيقية أدى فيها الفنان مؤيد شويش مجموعة من الأغاني، وسط حلقات الدبكة.

(خ ع/ك)

ANHA