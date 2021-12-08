وافتتحت صباح اليوم الأربعاء، بلدية الشعب في بلدة مصطفاوية حديقة القائد أوجلان في قرية تل جمال، بمشاركة العشرات من أهالي القرى وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت الافتتاحية بقص شريط الافتتاحية من قبل والدة الشهيد سرخبون، راضية إبراهيم، وسط ترديد الأطفال أغانٍ وطنية.

ثم رحّبت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في بلدة مصطفاوية، شيرين أيوب، بالضيوف وأكدت: "بفضل القائد أوجلان وفلسفته تنعم شعوب شمال وشرق سوريا بالحرية والسلام".

وانتهت مراسم الافتتاحية بالشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

(ك-ع/ف)

ANHA