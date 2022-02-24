نتيجة ازدياد عدد السكان في حي الشيخ مقصود، ولتوفير الخبز لهم، قامت مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي في حي الشيخ مقصود اليوم بافتتاح فرن آلي، باسم "ساحة الشهداء"، وذلك في ساحة 7 شهداء المعروفة بـ "ساحة عدامي" الواقعة في القسم الشرقي من الحي.

وحضر الافتتاحية، العشرات من الأهالي والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسة والكومينات ومجلس الحي.

حيث تم تخصيص مادة الطحين لفرن ساحة الشهداء بكمية تعادل 6 أطنان، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 7 آلاف ربطة خبز يومياً، ويعمل هذا الفرن من الساعة الـ 6 مساءً حتى الساعة الـ 5 صباحاً.

كما يتم توزيع مادة الخبز الذي تنتجه الأفران الـ 7 في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن طريق المعتمدين ضمن الأحياء، وتباع ربطة الخبز بسعر 200 ليرة سورية.

وبدأت الافتتاحية، بإلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمؤسسة الاقتصاد في حي الشيخ مقصود نارين إبراهيم وقالت "افتتحنا اليوم فرناً جديداً في الحي وهو من تلك الإنجازات في هذه الظروف والحصار الجائر على الحي، ونهدي هذا الإنجاز لجميع الشهداء وذويهم".

وأشارت نارين إلى أن الإدارة الذاتية حققت إنجازات كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة من النواحي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بفضل تماسك المكونات مع بعضهم البعض، والوقوف في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته.

وبعدها تم قص شريط افتتاح الفرن من قبل والد الشهيد رزكار ظاهر وقاص.

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ANHA