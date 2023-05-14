افتتاح فرع لحزب الاتحاد السرياني في تل تمر

نظمت، اليوم، مراسم افتتاح مقر لحزب الاتحاد السرياني في ناحية تل تمر، بحضور العشرات من المكوّن السرياني والرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد السرياني نظيرة كورية، بالإضافة لأعضاء الحزب.

ألقى عضو حزب الاتحاد السرياني، سيمون داوود كلمة، خلال مراسم الافتتاح، أوضح فيها أن افتتاح مكتباً للحزب في الناحية، جاء لتنظيم السريان، وحل مشاكلهم.

وتأسس حزب الاتحاد السرياني في الـ 29 آذار عام 2005، ويعمل على تمثيل الشعب السرياني في سوريا والدفاع عن حقوقه القومية بالتعاون مع جميع الجهات والأحزاب السياسية السريانية داخل وخارج سوريا.

(ه إ/ م ح)

ANHA