افتتاح دورة تدريبية في مدينة كوباني لتخريج ممثلين مسرحيين

وانضم للدورة التدريبية 25 عضواً يتلقى المتدربون فيها دروساً نظرية وعملية عن طريق فريق مختص بالمجال المسرحي قدم من مدينة قامشلو، وتستمر الدورة 3 أشهر.

ويقوم الفريق المختص خلال الأيام العشرة الأولى من الدورة باختيار أصحاب المواهب وسيتم تدريبهم على أداء عمل مسرحي يعرض في يوم المسرح العالمي، ليكرموا بعد انتهاء العرض بشهادات تقديرية في مجال المسرح أمام الجمهور على مسرح باقي خدو للثقافة والفن.

ويهدف المشرفون على التدريب إلى إنعاش قطاع المسرح بمدينة كوباني وتجديد جذوره من خلال ضم أعضاء جدد للمجال المسرحي، خاصة أن المجال المسرح في مدينة كوباني يعاني من نقص الأعضاء بعد تعدد المهرجانات المسرحية في مناطق شمال وشرق سوريا، ومشاركة الفرق المسرحية في مركز باقي خدو في هذه المهرجانات.

وأكد المشرف على الدورة التدريبية صالح إسماعيل بأنهم افتتحوا هذه الدورة لتخريج دفعة من الممثلين قادرين على تمثيل مدينة كوباني في المهرجانات التي تقام في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة أن مدينة كوباني تقيم كل عام مهرجان "آرين جدائل السلام"، ولهذا فالمدينة بحاجة لعدد كبير من الفرق المسرحية.

وطالب صالح إسماعيل الجيل الشاب في مدينة كوباني بالانضمام لأي دروة تدريبية تقام في المدينة، لأن المدينة بحاجة لأبنائها.

(ن ك/ك)

ANHA