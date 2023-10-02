افتتاح دورة فكرية للجان التدريب في أكاديمية الشهيد بينكه

وحضر 30 عضواً وعضوة من اللجان التدريبية في مدينة قامشلو في اليوم الأول من الدورة، وافتتحت الدورة بعد دقيقة صمت، وبكلمة من عضو اللجنة التدريبية في الأكاديمية سليمان أبو بكر، الذي بارك افتتاح الدورة على الأعضاء والعضوات الحاضرين، وقال: "هذه الدورة ماهي إلا دورة في مواجهة الخيانة ولذلك حملت اسم الشهيد أصلان قامشلو الذي استشهد في قصف مسيرة للاحتلال التركي بالتعاون مع الجواسيس والخونة."

وعن الهدف من الدورة، أضاف: "افتتاح الدورة في هذا الشهر والذي يعتبر شهر بداية المؤامرة له دلالات كثيرة وهي أن نحمل على عاتقنا صد هذه المؤامرة التي لحقت بقائد الأمة الديمقراطية وذلك بتطوير وترسيخ فكر الأمة الديمقراطية في المجتمعات وذلك من خلال تثقيف أعضاء وعضوات اللجان التدريبية به."

وحسب اللجنة التدريبية ستستمر الدورة مدة شهر بمعدل 3 ساعات يومياً، على أن يتم فيها إعطاء درس واحد شامل عن الأمة الديمقراطية.

وأكاديمية الشهيد بينكه أكاديمية افتتحت من قبل الكومينات في حي قدروبك بمدينة قامشلو في خطوة منها لترسيخ فكر التدريب ضمن المجتمع ونشر الفكر الحر القائم على فلسفة القائد عبد الله أوجلان.

(خ ع)