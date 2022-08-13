افتتاح دورة اسعافات اولية بناحية عين عيسى

استعداداً لمجابهة الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وتنفيذاً للتعميم رقم (7) الذي اصدرته هيئة الصحة بالإدارة الذاتية في الـ 7 من الشهر الماضي، انضم العشرات من أهالي ناحية عين عيسى والعاملين في مؤسسات المقاطعة لدورة تمريض واسعافات اولية ( تضميد جروح، فتح وريد، تنفس اصطناعي، حقن أبر.. وغيرها من الاسعافات الاولية).

ويشرف على التدريب في الدورة التي من المقرر أن تستمر 30 يوماً الطواقم الطبية في مشفى الشهيد عمر علوش بناحية عين عيسى.

وعن أهمية المشاركة في مثل هذه الدورات قال المتدرب محمد كردو" نحن أهالي عين عيسى الاحوج للإسعافات الاولية في ظل القصف الذي تتعرض له الناحية بشكل يومي".

واضاف" يجب على كل شخص أن يتعلم الاسعافات الاولية لمواجهة أي حالة طارئة، والمساهمة في مساعدة المصابين خصوصاً أننا نتعرض للقصف التركي بشكل يومي ومن المحتمل أن يصاب أي شخص من عائلتك او من جيرانك في الحي الذي تسكن به".

هذا ومن المقرر أن تفتتح دورات مماثلة في كافة النواحي والبلدات التابعة للمقاطعة.

(د)

ANHA