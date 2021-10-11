افتتاح أول مركز عام لقوى أسايش المرأة  في دير الزور

وضمن مراسم افتتاحية حضرها ممثلو المجالس المدنية والمحلية والقوات العسكرية، ألقيت عدة كلمات باركت افتتاح المركز على أهالي المنطقة عامة والمرأة بشكل خاص.

حيث تحدثت عضوة المركز العام لأسايش المرأة في دير الزور داليدا كركوكلي وقالت: "افتتحنا اليوم مركزاً للقيادة العامة لأسايش المرأة لمنطقة دير الزور الذي سيكون المشرف على باقي فروع مراكز أسايش المرأة في دير الزور".

كما تحدثت عضوة الأرشيف العام لأسايش المرأة أمل أحمد الحسين وقالت: "عملنا اليوم على افتتاح المركز العام للقيادة العامة لإدارة أسايش المرأة، وذلك بهدف الإشراف والتنسيق بين كافة فروع مركز أسايش المرأة والمركز العام وسهولة جمع كافة السجلات وأرشيف المراكز في مركز عام يكون هو المسؤول عن كافة السجلات".

وباركت أمل في ختام حديثها افتتاح المركز على كافة نساء المنطقة وأكدت بأن المركز العام وباقي المراكز ستكون أماكن لاستقبال شكاوى النساء والدفاع عنهن وحمايتهن.

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ANHA