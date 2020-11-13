افتتاح أول مدرسة تأهيلية للصم والبكم في الرقة

بناءً على المقترحات التي وضعتها لجنة المرأة في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الإعاقات في مجلس الرقة المدني، افتتحت أول مدرسة للصم والبكم والمكفوفين بعد وضع الخطة الدراسية.

وافتتحت المدرسة في 13 أيلول/سبتمبر الجاري باسم الشهيد "بشير فيصل الهويدي"، وتضم 120 طفلًا وطفلة، تتراوح أعمارهم من الـ 4 سنوات إلى الـ 14عامًا.

ويشرف على التدريب فريق من الكادر التعليمي متخصص في متابعة المكفوفين، وهو من النساء، وذلك بعد تدريبهن مدة شهرين، من قبل خبراء، على لغة الإشارة للصم ولغة البريل للمكفوفين.

المشرفة والإدارية في المدرسة لانا أحمد قالت: "بعد خضوع الكادر التعليمي لدورات متخصصة قمنا بافتتاح هذه المدرسة بإمكاناتنا المتاحة.

وتضيف: الفئة العمرية التي توجد لدينا تعد من أصعب الفئات التي من الواجب علينا تدريبها وتأهيلها بشكل سليم".

'مطالبنا بمد يد العون'

يبدأ الدوام المدرسي للطلبة المكفوفين من الساعة 9:00 صباحًا إلى 12 ظهرًا يوميًّا، عدا يومي الجمعة والسبت، إلى جانب مواصلات خاصة من وإلى المدرسة.

وحول الصعوبات التي تواجهها المدرسة، قالت لانا "ورد إلينا أكثر من 400 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن المدرسة لا تستوعب أكثر من 120 طفلًا، بسبب وجود بناء من طابق واحد ضمن المدرسة، ويضم 12 صفًّا، وكل صف يضم 10 أطفال".

لانا أوضحت أن المدرسة تفتقر أيضًا إلى نقص في أدوات ولوحات بريل للمكفوفين وسماعات للأطفال غير القادرين على السمع، وقالت " يستطيع الأطفال الذين لديهم بقايا سمعية بعد وضع السماعات السمع بشكل سليم عندما تنطق المعلمة بصوت عالٍ".

وفي ختام الحديث ناشدت لانا أحمد الجهات المعنية بمد يد العون لهم، ليكونوا قادرين على بناء مستقبل هذه الفئة العمرية من الصم والبكم والمكفوفين.

(س و)

ANHA