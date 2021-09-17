افتتاح أول مدرسة لتدريس منهاج الإدارة الذاتية للمكونين العربي والكردي في حلب

ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي لتأهيل المجتمع، وفق مبادئ الأمة الديمقراطية افتتحت اللجنة أول مدرسة تحمل اسم الشهيد قهرمان عفرين تدرس منهاج الإدارة الذاتية باللغتين العربية والكردية.

تقع المدرسة، في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وبالتحديد في شارع جامع الشيخ مقصود الكبير وبالقرب من مدرسة حليمة السعدية بعدما تم ترميمها وإزالة مخلفات الحرب منها.

يتألف كادر اللجنة التعليمية في المدرسة من 40 مدرساً ومدرسة من كافة الاختصاصات من رياضيات وفيزياء وكيمياء وفلسفة وغيرها، لتدريس أكثر من 600 طالب وطالبة من الصفوف الابتدائية مروراً بالإعدادية وصولاً للثانوية بفرعيها العلمي والأدبي.

كما عملت اللجنة كخطوة تحفيزية على تأمين المواصلات وتوزيع القرطاسية بشكل مجاني على الطلبة وذلك لمتابعة سير العملية التربوية والتعليمية على أتم وجه.

تسخير الإمكانيات لتدريس المناهج الديمقراطية

فيما فتحت المدرسة أبوابها في الـ 5 من شهر أيلول من هذا العام، لتجربة الأسس العملية التربوية قبل الإعلان الرسمي عن الافتتاح لملء الثغرات إن وجدت وتطبيق أسس التجربة الوليدة في المدينة لاختبارها بحسب ما أفاد به الإداري في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي محمد بحري .

بحري قال في تصريح لوكالتنا إن التحضير لافتتاح المدرسة جاء بعد البدء بحملة توعية بمشاركة المجالس والكومينات حول أهمية التعلم باللغة الأم.

وأكد بحري أنهم سخروا كل إمكانياتهم المتوفرة لتدريس مناهج الإدارة الذاتية للمكونين العربي والكردي، وقال" مناهج الإدارة الذاتية تمتاز عن غيرها بأنها تحتوي على مادتين إضافيتين ومهمتين هما الثقافة والأخلاق وعلم المرأة".

حثّ الإداري في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الأهالي على ضرورة نشر العلم واكتسابه باللغة الأم لتطوير المجتمع بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

بدورهم شكر عدد من الطلاب الذين يرتادون مدرسة الشهيد قهرمان عفرين في مرحلة التجربة جميع القائمين على العمل، لمنحهم الفرصة لتعلم لغتهم الأم وفق مناهج ديمقراطية تدرس الأطفال بأساليب بعيدة عن العنف والضرب.

ومن المقرر إن تقام احتفالية ستنظمها لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بحلب بمناسبة افتتاح المدرسة وذلك بحسب ما أفاد به بحري. ولم يحدد بحري تاريخاً محدداً للافتتاح الرسمي، ولكنه أشار إلى أن ذلك سيكون في وقت قريب.

يذكر أن مدرسة الشهيد قهرمان في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كانت تدرس باللغة الكردية فقط في السنوات السابقة إلا أنها في هذا العام افتتحت مدرسة جديدة بنفس الاسم تدرس باللغتين العربية والكردية مناهج الإدارة الذاتية.

(سـ)

ANHA