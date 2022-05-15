افتتاح أول معرض للكتب الكردية في قامشلو

مع حلول يوم اللغة الكردية الذي يصادف اليوم (15 أيار)، واستجابة للمطالب الشعبية على وسائل التواصل الافتراضي، افتتحت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، اليوم، أول معرضٍ للكتب الكردية في روج آفا، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

يشارك في المعرض ديوان الأدب، واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، واتحاد الكتّاب الكرد في سوريا، ومؤسسة اللغة الكردية (SZK)، وأكثر من 15 دار نشر في روج آفا.

ويهدف المعرض بحسب هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة إلى عرض النتاجات الأدبية للكتّاب الكرد، وإخراجها للأجيال الجديدة التي تتعلّم في مدارس روج آفا باللغة الكردية، ولتكون فرصة لعرض الكتب القديمة وطباعة كتب جديدة وإصدارها والذي تضمن أكثر من 10 آلاف كتاب.

قبل افتتاح المعرض الذي حضره ممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة والأحزاب السياسية، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس، كلمة هنأ من خلالها يوم اللغة الكردية على الشعب الكردي وجميع المثقفين والمثقفات. وتابع: "اليوم وبعد نضال مرير يستطيع الشعب الكردي التحدث بلغته الأم دون خوف".

وأضاف "الآلاف من مدرسي ومدرسات اللغة الكردية ناضلوا من أجل حمايتها من الاندثار، في ظل حملات الصهر التي اتبعها أعداء الشعوب ضد هذه اللغة، لكننا بمقاومة شعبنا استطعنا حماية لغتنا، وجعلها لغة رسمية مثل أي لغة في العالم".

وأشار طلعت يونس خلال حديثه إلى أن "أعداد مَن يتعلمون بلغتهم الأم في شمال وشرق سوريا آخذ بالارتفاع، إذ تنضم شابات وشبان جدد لمعاهد اللغة الكردية والجامعات كل يوم".

ومن ثم ألقى الشاعر عبود مخصو أبيات شعرية، عبّر من خلالها على أهمية اللغة الكردية، بعدها قدم فنانو وفنانات روج آفا أغنية مشتركة عن اللغة الكردية.

فيما بعد قص شريط الافتتاح من قبل الباحث والكاتب الكردي صالح حيدو.

والجدير بالذكر أن المعرض سيستمر لثلاثة أيام متتالية، ستعقد في اليوم الثاني محاضرة بعنوان (لغتنا الكردية وجودنا)، وعرض فيلم بعنوان (الورقة الحمراء) للهلال الذهبي. وفي يومها الثالث ستنظم محاضرة تحت عنوان (لاستذكار اللغة الكردية)، إلى جانب إقامة حفلة لتوقيع عدة كتب جديدة موجودة ضمن المعرض.

(كروب/آ)

ANHA