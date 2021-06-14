افتتاح أول معمل ملح في دير الزور

ودخل المعمل الخدمة منذ 1 نيسان المنصرم، ليبدأ بإنتاج الملح، في منطقة السبعة كيلو في ريف دير الزور التي تشتهر بكثرة المعامل منها السكر والورق.

وأنشأت الإدارة المدنية لدير الزور معمل الملح، الذي يعتبر الأول من نوعه، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وحول ذلك تحدث لوكالتنا، الإداري في المعمل، حسن شيخ موسى، وقال: "تصل القدرة الإنتاجية للمعمل إلى 8 طن يوميًّا"، وأكد أن المعمل مجهز بأحدث الآلات لإنتاج أجود أنواع الملح.

وأضاف أن مساحته تبلغ قرابة 4 دونمات، ويصل عدد الكادر العامل فيه إلى 20 عاملًا، يبدأ عملهم من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

ويستخرج الملح الخام من بحيرة ترسيب واقعة على الحدود السورية العراقية، ويخضع لعدة عمليات داخل المعمل لإنتاج أفضل أنواع الملح.

وعن ذلك، قال موسى: "يمر بالغسيل عبر آلة خاصة لغسل الملح، ومن ثم ينشّف عبر آلة للتنشيف ثم يطحن بآلة ثالثة خاصة بذلك، ويتم تعبئته بأكياس خاصة، إذ يبلغ وزن الكيس الواحد 10 كيلو غرام".

(س ر)

ANHA