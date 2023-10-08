افتتاح أول معمل للأوكسجين الطبي في الرقة

المعمل افتتح، اليوم من قبل لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني، وذلك ضمن مركزه في الجهة الشمالية بمدينة الرقة.

وحضر الافتتاح أعضاء اللجنة والمؤسسات المدنية والعسكرية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس عوائل الشهداء.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني هيفين اسماعيل كلمة، باركت فيها افتتاح المعمل، وقالت: " هناك مشاريع أخرى ستكون لمصلحة الشعب وسنستمر في خدمة الأهالي من الناحية الطبية والصحية قدر الإمكان وقدر المستطاع".

ومن ثم قامت الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، الشيخ محمد نور الذيب، وهيفين اسماعيل بتقديم دروع تكريمية لكل من اعضاء لجنة الصحة وبرنامج الخدمات الأساسية.

وتم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد عدي الأحمد ثم جال الحضور في المعمل للاطلاع على أقسامه.

هذا وتبلغ الطاقة الانتاجية للمعمل 40 متر مكعب في الساعة من الأوكسجين الطبي، وكانت لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني، بالتنسيق مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدأت بأعمال إنشاءه منذ 14 شباط العام الجاري عبر لجنة مؤلفة من مجموعة من الأطباء والمهندسين والفنيين.

ويعتبر المعمل الثالث على مستوى شمال وشرق سوريا، بعد معملي الأوكسجين في دير الزور (منطقة سبع كيلو)، وإقليم الجزيرة.

(م خ/سـ)

ANHA