افتتاح أول دورة لمحو الأمية في بلدة الحصان بدير الزور

الدورة هي الأولى التي تُفتتح في بلدة الحصان، ويبلغ عدد المنضمات 30 امرأة وشابة، تراوح أعمارهن بين 20 إلى 45سنة.

وتتلقى النساء الدورة من قبل مدرسات متخصصات بمحو الأمية، وخصصت لهن ساعتان، حيث تبدأ الدورة من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا.

وتتعلم النساء الحروف الأبجدية بأشكالها وأسمائها وتفصيلها وتركيبها والأرقام.

أمل دحام العبدالله رئيسة مجلس بلدة الحصان قالت إن هدفهم من افتتاح دورة محو الأمية لتعليم وتمكين النساء من القدرة على القراءة والكتابة، وتثقيفهن.

أم محمد (54 عامًا) إحدى النساء المنتسبات إلى الدورة قالت: "أريد تعليم القراءة والكتابة في هذا العمر، لأن حرمنا منها سابقًا بسبب العادات والتقاليد التي كانت تفرض علينا".

(ع ع/س و)

ANHA