افتتاح أوّل مزار للشّهداء بريف دير الزور الشرقيّ، وتشييع أربعة شهداء فيه    

بمناسبة عيد الشهداء المصادف 25 نيسان الجاري، افتتح اليوم، مجلس عوائل الشهداء أوّل مزار للشّهداء في بلدة أبو حمام في الرّيف الشرقي بدير الزور، وشارك بالافتتاح المئات من الأهالي وممثّلو المؤسّسات المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة.

بدأت مراسم الافتتاح بتقديم عرض عسكريّ، تلاها العديد من الكلمات، كلمة باسم القوات العسكرية ألقاها ريان الشنان أحد قياديّي قوات قسد بدير الزور، تحدّث فيها عن تضحيات الشهداء التي قدّموها في سبيل نيل الحرية والمساوة والعيش المشترك والأمن والاستقرار.

كما ألقى الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء عبد الغني اللّوحة، كلمة قال فيها: "نحن نفتخر بكلّ شهيد قدّم روحه من شمال وشرق سوريا ودير الزور، ونعاهدهم بالسير على خطاهم حتّى تحقيق أهدافهم".

كما ألقيت كلمة باسم الخط الشرقي بريف دير الزور، ألقاها محمد العمير، تحدّث من خلالها عن تضحيات الشّهداء التي زادت من إرادتهم، وحقّقت العيش والحياة بحرية وكرامة.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ نقل جثامين الشهداء الأربعة إلى مثواهم الأخير، والشّهداء هم كل من "الشهيد محمد الرمضان، والشهيد حميدي فرج الجخجاخ، والشهيد علي محسن الفندي، والشهيد بشار الحسين"، وجميعهم من أبناء ريف دير الزور الشّرقيّ.

(ف ع/إ)

ANHA