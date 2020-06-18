افتتاح أوّل مركز للثقافة والفنّ في ريف الطّبقة

وحضر الافتتاح العشرات من أهالي بلدة الجرنية، ووفد من فنّاني إقليم الجزيرة ومدينة الرقة إلى جانب ممثّلين عن لجان الإدارة المدنية ومجلس الطبقة العسكري وقوى الأمن الداخلي.

بعد الوقوف دقيقة صمت استهلّت الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن في الطبقة بيريفان دودخ كلمتها الافتتاحية بالترحيب بالضيوف، وقالت: "علينا أن نعلم بأنّ الثقافة هي معيار المجتمعات البشرية في الرقي والتطور فلكل شعب لونه الخاص، وتشكّل هذه الألوان في النهاية طيفاً من ثقافات الشعوب التي تمنح الحياة الجمال والرونق".

في حين ألقى الرئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات إبراهيم المحمد كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بارك فيها ما وصفه "الصرح الثقافي العظيم"، وقال: "اليوم بفضل مشروع شعوبنا مشروع الأمة الديمقراطية استطعنا إحياء الثقافات التي صهرها المستعمرون والمحتلون على مدى التاريخ، وحرّفوا في عراقتها وأصالتها إلى حد كبير، لكن اليوم شيئاً فشيء نخطو خطوات كبرى لإحياء هذه الثقافة وإيصالها لكافة الشعوب لتدرك عراقة شعبنا وتجذّره التاريخي".

وأضاف إبراهيم المحمد: "لا يخفى على أحد التاريخ العريق الذي تجسّده منطقة الفرات بعمومها، فلمرحلة تاريخية مهمة كانت هذه المنطقة مهداً للحضارات المتنوعة والثقافات المتعددة للشعوب التي عاشت على امتداد هذه المنطقة".

وبعد إلقاء الكلمات توجه الحضور وبمشاركة عوائل الشهداء لقص شريط الافتتاح والقيام بجولة للاطلاع على أقسام المركز الثقافي والتعرف على الاختصاصات التي يضمها.

واختتمت مراسم الافتتاح بتقديم عروض غنائية تضمنت الفلكلور الفراتيّ الذي تتميّز به المنطقة، وأديت تلك العروض من قبل "فرقة الرقة للتراث الشعبي، فرقة المرأة للغناء الفراتي، فرقة درة الفرات"، لتعقد حلقات الدبكة على وقع تلك الألوان المتنوعة من الغناء الشعبي.

(ع أ- وه/م)

ANHA