افتتاح المعرض الفني المشترك في السليمانية

افتتح المعرض، مساء أمس (12 تموز)، في المتحف الوطني في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان)، بحضور محافظ السليمانية، وأعضاء وعضوات ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور.

ويضم المعرض لوحات 21 فنانة تشكيلية، 13 منهن من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، و8 فنانات من باشور كردستان.

حضر افتتاح المعرض الذي تألّف من عشرات اللوحات التي تحكي آلام وكفاح ومقاومة النساء، فنانون وفنانات تشكيلية ومسرحيّون ومسرحيّات وكتّاب وكاتبات من مدينة السليمانية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام تحت رعاية هيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا وحركة الهلال الذهبي، ومركز (Heft Reng) في باشور، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، 3 أيام.

وكانت عضوة اللجنة التحضيرية للمعرض الفنانة التشكيلية يارا حسكو، قد ذكرت أمس، لوكالتنا، أن تحضيرات إقامة المعرض بدأت منذ نحو 4 أشهر.

يارا حسكو نوّهت إلى أن اللوحات المشاركة في المعرض ثرية وغنية من حيث المواضيع والمدارس الفنية "نجد في اللوحات المشاركة العديد من الأنماط والمدارس الفنية كالتعبيرية والتجريدية والواقعية والغرافيك".

(س ر)