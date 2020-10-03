افتتاح الفرع الثاني لمؤسسة نوروز الاستهلاكية في مدينة الرقة

وفي خطوة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين في ظل الانخفاض المستمر في القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الذي أدى الى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، افتتحت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية اليوم فرعًا جديدًا لمؤسسة نوروز الاستهلاكية في حي سيف الدولة بمدينة الرقة شمال وشرق البلاد.

وتقوم المؤسسة الاستهلاكية بتأمين المواد الغذائية الأساسية كـ "الزيوت النباتية، والسكر، والأرز، والشاي، وأنواع المعلبات كافة، والبقوليات، ومواد التنظيف"، بأسعار منافسة تناسب دخل المواطنين.

وجاء افتتاح الفرع الثاني للمؤسسة نتيجة لزيادة الطلب والإقبال الشديد على الفرع الأول الذي تم افتتاحه في وقت سابق في الطرف الغربي من المدينة، ولضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين كافة، حسب ما أكدته الإدارية في فرع المؤسسة في حي سيف الدولة.

ويذكر أن خلية الأزمة التي شكلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية عقب تطبيق العقوبات الأمريكية على سورية في شهر حزيران الماضي، عمدت إلى افتتاح أفرع لمؤسسة نوروز في مناطق شمال وشرق سوريا كافة، ودعمت المواد الغذائية الأساسية لتخفيف آثار العقوبات على المواطنين.

(ع م/ م)

ANHA