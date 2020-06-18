افتتاح الدورة الخامسة للتمريض في عين عيسى

وانضم إلى الدورة الخامسة 18 متدربـ/ة من أبناء الناحية، وذلك بهدف تأهيل كادر صحي مدرب لرفد المنطقة بالكوادر الصحية المدربة.

ومن المقرر أن تستمر الدورة 20 يوماً، يتلقى خلالها المتدربون دروساً نظرية وعملية عن الإسعافات الأولية وتضميد الجراح والتعامل مع الحالات المستعجلة والإسعافية.

الإداري في حركة الشبيبة السورية الثورية بناحية عين عيسى علي العلي قال إن الناجحين في هذه الدورة سيتمكنون من إكمال تدريبهم في مشفى الشهيد عمر علوش في الناحية.

هذا وكان للأشخاص المتخرجين من الدورات التدريبية التي تم تنظيمها في وقت سابق من قبل حركة الشبيبة السورية الثورية واللجان الصحية دور كبير في المساعدة وتقديم الخدمات الطبية خلال فترة العدوان التركي على مناطق كري سبي.

(ك)

ANHA