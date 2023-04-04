افتتاح أكبر حديقة في شمال وشرق سوريا

وتوافد اليوم الالاف من اهالي اقليم الجزيرة إلى حديقة الرابع من نيسان، والتي تعتبر اكبر حديقة على مستوى شمال وشرق سوريا، للمشاركة في حفل افتتاحها وذلك بمناسبة ميلاد القائد عبد الله اوجلان.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا إلهام مطلي، قالت في مستهلها "نرحب بضيوفنا الكرام وابناء الحسكة، باسم هيئة الإدارات المحلية والبيئة نهنئ اهالي الحسكة وشمال وشرق سوريا عامة بإنجاز هذا المشروع".

وأضافت إلهام مطلي "تعتبر حديقة الرابع من نيسان اكبر حديقة في شمال وشرق سوريا، هذا الانجاز يليق بأهالي مدينة الحسكة، ومن أهم اقسامها تسهيل النقل لذوي الاحتياجات الخاصة".

وبينت إلهام، ان حديقة الرابع من نيسان من مشاريع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الاستراتيجية، وتابعت قائلة "هيئة الإدارات المحلية والبيئة تدرس في الوقت الحالي إنشاء حدائق كبرى على مستوى شمال وشرق سوريا".

ومن جانبه قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بإقليم الجزيرة طلعت يونس "نبارك يوم الرابع من نيسان على كافة الاهالي وجميع الشعوب الذين يناضلون من أجل الحرية، وبهذا اليوم التاريخي نبارك افتتاح حديقة الرابع من نيسان على جميع شعوب شمال وشرق سوريا".

ونوه يونس إلى أن هذا المشروع يضاف إلى سلسلة انجازات الإدارة الذاتية الديمقراطية، والتي تسعى بكافة امكانياتها لتوفير البينة التحتية للمشاريع.

وأكد طلعت يونس في نهاية حديثه، أن مشروع حديقة الرابع من نيسان والتي تعتبر اكبر حديقة في شمال وشرق سوريا هو بداية حل لسلسة المشاكل في مقاطعة الحسكة، وتابع قائلا "ستنطلق من اليوم سلسلة مشاريع اقتصادية واجتماعية على مستوى شمال وشرق سوريا".

وباركت الإدارية في مجلس مقاطعة الحسكة فيدان سيدو افتتاح حديقة الرابع من نيسان على كافة شعوب شمال وشرق سوريا، وتابعت قائلة "الرابع من نيسان هو يوم الشعوب الحرة وبناء نظام جديد يضم كافة شعوب المنطقة".

وانتهت الافتتاحية فقرات غنائية من قبل فرقة الخابور للثقافة والفن في مقاطعة الحسكة.

والجدير بالذكر ان الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية بدأت بمشروع حديقة الرابع من نيسان في الـ14 من كانون الثاني من العام الماضي، وبمساحة تقدر بـ 50 دونماً بهدف التقليل من التلوث والترفيه عن سكان المدينة.

(كروب/ك)

ANHA