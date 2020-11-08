في إطار فعاليات إدارة المرأة تحت شعار "لا للاحتلال لا للإبادة معاً نحمي المرأة والحياة "، وبالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، افتُتحت أكاديمية فكرية في بلدة الغسانية الواقعة في منطقة الكرامة شرقي الرقة.

حضرت الافتتاحية العشرات من أهالي البلدة وعضوات الكومينات ومجلس الرقة المدني.

ويأتي افتتاح الأكاديمية لتوعية النساء وتثقيفهن، وستتضمن دروسها، (أهمية التدريب، الأمّة الديمقراطيّة، تاريخ المرأة، والمجتمع الطبيعي).

بدأت مراسم الافتتاح بدقيقة صمت، ثم أُلقيت كلمة باسم إدارة المرأة في الرقة، ألقتها العضوة اعتماد الأحمد، وباركت للنساء افتتاح الأكاديمية .

وقالت: "افتتاح الأكاديمية في الوقت الراهن جاء لتوعية وتثقيف النساء بما يُمارس من السياسيات من قبل بعض الدول والتنظيمات التي تستهدف المرأة بشكل خاص، ولتغيير مفهوم السلطة وذهنية المجتمعات نحو الفكر الديمقراطي الحر".

وفي كلمة الرئيسة المشتركة لمؤسسة عوائل الشهداء في منطقة الكرامة قالت ابتسام العبد إن المرأة الرقاوية تمكنت من أن تكون ذات إرادة حرة، وهذا يدل على فضل دماء الشهداء، وأكدت أنهن سيواصلن طريق المقاومة وتحقيق المنجزات والنضال.

ودعت ابتسام العبد جميع النساء إلى التكاتف ضد سياسة الاحتلال.

وخلال المراسم، قدّمت إدارة المرأة في الرقة هدية عبارة عن لوحة لصور شهيدات وحدات حماية المرأة للأكاديمية.

فيما بعد قُصّ شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيدة أليف ولات وسط الزغاريد التي تحيي صمود ومقاومة المرأة الحرة.

الجدير ذكره أن الشهيدة "أليف ولات" استشهدت أثناء تأديتها لواجبها العسكري في مدينة الحسكة في الـ9 من شهر تموز من العام الماضي.

)ر ع/ س و)

ANHA