افتتاح أكاديمية جديدة لقوى الأمن الداخلي في منبج

هذا بمشاركة العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، أقيمت مراسم افتتاح أكاديمية جديدة لقوى الأمن الداخلي باسم الشهيد "الشهيد شعبان محمد يوسف"، إضافة إلى افتتاح دورة تدريبية هي الأولى في الأكاديمية.

وتضم الدورة التي تحمل اسم "الشهيد شعبان محمد اليوسف" 60 عضو/ة من قوى الامن الداخلي سيتلقى الخاضعون لها على مدار 30 يوما دروسا فكرية على نهج الأمة الديمقراطية وأخرى عسكرية.

وخلال المراسم، ألقى الرئيس المشترك للجنة الداخلية في المجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها عبدو مصطفى كلمة قال فيها "يتم تخريج المتدربين من هذه الأكاديمية بعد تلقيهم الدروس الفكرية والسياسية والعسكرية وفق نهج الأمة الديمقراطية لبناء مجتمع أخلاقي وسياسي وديمقراطي".

كما ألقت الإدارية في قوى الامن الداخلي - المرأة رحمة عثمان كلمة قالت فيها "ستعتبر هذه الأكاديمية بداية لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات الكبيرة لتحقيق الأمن والسلام في جميع المناطق".

واختتمت المراسم بتسليم صورة "الشهيد شعبان محمد يوسف" إلى ذويه.

ويذكر أن الشهيد شعبان محمد يوسف كان عضو قوى الامن الداخلي في منبج، واستشهد في الـ 20 من تشرين الثاني عام 2018 جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون بجانب الرصيف في شارع الـ 30 بحارة الكجلي في مدينة منبج.

(كروب/ج)

ANHA