افتتاح 4 مراكز لتأمين المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة

بعد انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، والذي رافقه ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستغلال بعض التجار للوضع الاقتصادي الراهن في سوريا.

أفتتح مجلس الاقتصاد في حي الشيخ مقصود 4 مراكز في كل من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب السورية، لتأمين متطلبات الأهالي من المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وتباع في المراكز الأربع المواد الغذائية والفواكه بأسعار أقل من أسعار السوق، حيث يبلغ سعر الكيلو غرام من البندورة في المركز 150 في حين تباع في الأسواق بسعر 250 ليرة، إلى جانب بيع مختلف أنواع الخضار والفواكه الأخرى.

′هدفنا ليس الربح′

وأوضح عضو مجلس الاقتصاد لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية سليمان عارف قائلاً "افتتحنا 4 مراكز من أجل بيع الخضروات والفواكه بأسعار أقل من أسعار السوق".

وعن هدف هذا المشروع، قال عارف " نقوم بشراء الخضروات والفواكه بكميات كبيرة، ونبيعها دون أن نربح منها، فقط نقوم بتحصيل إيجار النقل، والأيدي العاملة، وهدفنا أن يستفيد الأهالي من هذا المشروع، في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر به".

وفي نهاية حديثه أكد سليمان عارف افتتاح مراكز أخرى، إذا لم تكن هذه المراكز كافية لتأمين حاجيات الأهالي.

(ع س/سـ)

ANHA