تجمّع العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ديرك، وأعضاء الهلال الأحمر الكردي، والرئاسة المشتركة للهلال الكردي في شمال وشرق سوريا لافتتاح قسم الطوارئ في مدينة ديرك.

بدأت مراسم الافتتاح بدقيقة صمت، بعدها قُص الشريط الأحمر من قبل فاطمة سعدون والدة الشهيد هارون وسط زغاريد الأمهات.

الرئيسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا، جميلة حمي، قالت في تصريح لوكالة أنباء "هاوار" إن المنظومة الإسعافية افتُتحت أول مرة في مدينة قامشلو عام 2016، بأربع سيارات إسعاف للعمل على مدار 24 ساعة، ثم في الرقة ومنبج والحسكة واليوم في ديرك.

ونوهت جميلة إن مراكز الطوارئ في شمال وشرق سوريا وصل عددها إلى 5 مراكز، وبمعدل 60 سيارة إسعاف لخدمة الأهالي ليلاً نهاراً.

وبيّنت جميلة أن المراكز مجهزة بالمُخّدرين وأعضاء غرفة العمليات لخدمة حالات الحرائق والكوارث والجرحى.

هذا وسيكون مركز المنظومة الإسعافية قسم الطوارئ في ديرك على شكل مناوبات من قبل 24 عضواً من مسعفين ومشرفين ومُخدّرين للعمل على تقديم الخدمات للحالات الطارئة.

ANHA