شارك في مراسم الافتتاح الرئيس المشترك للمجلس المدني بدير الزور ووفد من التحالف الدولي وفريق من الكادر الطبي وشيوخ ووجهاء العشائر وحشد من الأهالي.

بدأت الافتتاحية بكلمه ترحيبية بالحضور ومن ثم ألقيت عدة كلمات من بينها كلمة السفير الأميركي "ديفيد برون شتاين" وكلمة الدكتور غسان اليوسف وكلمة مدير لجنة الصحة في الخط الشرقي محمد اليوسف.

وباركت الكلمات بمجملها افتتاح المشفى على أهالي المنطقة، وأكدت على استمرار دعم المشفى وتحسين وضع المراكز الصحية وتقديم كل ما هو لازم للمرضى في الخط الشرقي.

وبعدها تم تقديم عروض فنية ومسرحية من قبل فريق أطفال الفرات، وبعدها تم قص شريط الافتتاح من قبل السفير الأميركي "ديفيد برون شتاين" والإعلان عن دخول مشفى الفرات العام حيز العمل.

بعدها تجول الحضور في أقسام المشفى.

والجدير بالذكر أن مشفى الفرات في مدينة أبو حمام هو المشفى العام الأول الذي يتم افتتاحه في الخط الشرقي لدير الزور.

(ف ع/ل)

ANHA