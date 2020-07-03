عفرين...خطف  المدنيين وإجبار على دفع الفدية مقابل الإفراج

وبحسب ما نقله مراسلنا من منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا، أن مصادر أفادت بإقدام الاستخبارات التركية وبالتنسيق مع ما تسمى بالشرطة العسكرية والشرطة المدنية، ومرتزقة فصائل الجيش الوطني السوري التابع للاحتلال التركي بحملة اعتقالات واختطاف بحق المسنين والأطفال والنساء داخل مدينة عفرين المحتلة.

وفي التفاصيل، ذكرت المنظمة أنه بتاريخ 30 حزيران المنصرم نفذ المرتزقة حملة مداهمة لقرية داركيري التابعة لناحية موباتا في مدينة عفرين المحتلة، وذلك في الساعة 05.00 صباحًا، واختطفوا 6 مدنيين من القرية وعرف منهم "جمال عمر عليكو 28 عامًا، صبري أحمد محمد الـ 40 عامًا، محي الدين عليكو الـ 55 عامًا والدته فيدان، عبدو محمد عبدالله 35 عامًا، والدته فاطمة، عماد قادر حسين 35 عامًا، والدته أمينة، فيما لم يتم التعرف على هوية المدني الـ6.

وأشارت المنظمة إلى أن المرتزقة أطلقوا سراح كل من جمال عمر عليكو وعماد قادر حسين و عبدو محمد عبدالله يوم أمس بعد دفع ذويهم فدية مالية، أما الباقون فمازالوا قيد الاختطاف لدى الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية .

كما أنه في أواخر شهر نيسان 2020 أقدمت الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي وبالتنسيق مع الاستخبارات التركية على اعتقال عدد من النساء المسنات الكرديات وهن :" حنيفة عجو 70 عامًا، نبيهة جودت 70عامًا، كريمة زوجة محمد سيدو 60 عامًا، جنات مصطفى 50 عامًا، فاطمة معمو 50 عامًا، فهيمة زوجة محمود أحمد حبش45 عامًا".

وبعد ثلاثة أيام من اختطافهن، تم إخلاء سبيلهن بعد دفع ذويهن مبالغ مالية وقدرها 400 ليرة تركية مقابل إطلاق سراح كل واحدة منهن، فيم أُصدرت أحكام بحق مسنات أخريات وأجبر ذووهن على دفع مبلغ 200 ليرة تركيا.

(م ح/سـ)

ANHA