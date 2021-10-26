عفرين المحتلة.. مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 11 مواطناً بينهم امرأة

أفاد مصدر من عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة الاحتلال التركي في ناحيتي بلبله وراجو على اختطاف 11 مواطناً، بينهم امرأة.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة اختطفوا الدفعة الثانية من أهالي قرية معملا التابعة لناحية راجو عرف منهم "رشيد رشيد زيبار (65 عاماً) ـ أحمد محمد خليل زيبار (45 عاماً) ـ صلاح أحمد إبراهيم (38 عاماً) ـ صبري محمد فارس (35 عاماً) ـ عصمت حسن ألوكو (35 عاماً) ـ حسين محمد إبراهيم (67 عاماً) ـ قازقلي أمين فارس (45 عاماً)".

وفي قرية قستليه خدريا التابعة لناحية بلبله، اختطف مرتزقة الاحتلال التركي المواطنة "ليلى محمد (46 عاماً)".

وحسب المصدر، فإن هناك نحو 90 شخصاً، يبحث عنهم مرتزقة الاحتلال التركي في قرية معملا؛ لاختطافهم بحجج وتهم واهية.

(ف إ/ ف)

ANHA