أفرام إسحاق يعتبر إغلاق معبري الوليد وفيش خابور مسعى لتأزيم الوضع الاقتصادي في المنطقة

تصريحات أفرام إسحاق جاءت في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو المنعقد لتقييم الأعمال المنجزة خلال عام 2021، ومناقشة خطط العمل للعام الجديد، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

وحضر الاجتماع 250 مندوب/ة من بلديات الشعب في مقاطعة قامشلو، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية في المقاطعة.

أعمال الاجتماع بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو، أفرام إسحاق، كلمة الترحيب، وتطرق بعدها إلى سبل حل الأزمة السورية، قائلاً: "إن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لها قوة سياسية تمثلها، وإن الاجتماعات التي تعقد دون إشراكها في نقاشات سبل حل الأزمة السورية ستفشل بلا شك؛ لأن النقطة الأساسية في حل الأزمة تكمن في الحوار السوري وليس آستانا أو جنيف".

وأشار في حديثه إلى محاولات بعض القوى والأطراف استغلال تأزم الوضع الاقتصادي عبر إغلاق المعابر، وتابع "نعيش أزمة اقتصادية في سوريا بشكل عام، واليوم تستغل بعض القوى والأطراف هذا الموضوع، لتأزيم الوضع الاقتصادي في شمال وشرق سوريا بشكل أكبر، كموقف روسيا الرافض لفتح معبر تل كوجر، وإغلاق الحزب الديمقراطي الكردستاني لمعبري سيمالكا والوليد".

هذا وتستمر أعمال الاجتماع السنوي بقراءة التقرير السنوي والنقاش حوله، وبحسب الديوان المشرف على أعمال الاجتماع، فإنهم سيختتمون أعمالهم بجملة من القرارات.

(ك-ع/آ)

ANHA