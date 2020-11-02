أفغانستان...هجوم مسلح على جامعة في كابول وسقوط عدد من الإصابات

أفاد مسؤولون حكوميون في أفغانستان أن "مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية في حرم جامعة كابول بعد وقوع انفجار في المنطقة، وإن ستة على الأقل أُصيبوا".

بدوره، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان "لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن أغلقتها... ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسّق أو أي شيء آخر"، بحسب ما نقلته شبكة الحرة.

وأضاف في وقت لاحق "إن العديد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن".

وفي الإطار، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أكمل سامسور إن "ستة على الأقل أُصيبوا، بينهم أستاذ وطالب في الجامعة".

ونفت حركة طالبان تورط مقاتليها في الهجوم على جامعة كابول، كما ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم المستمر اليوم الإثنين.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن معرضًا للكتب كان يقام داخل الجامعة، بحضور عدد من كبار الشخصيات وقت إطلاق النار.

وقال الأستاذ الجامعي، ذبيح الله حيدري، لوسيلة محلية إن "المحاضرات كانت جارية عندما بدأ إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن مسؤولي الجامعة وأفراد الأمن كانوا يرافقون الطلاب خارج الحرم الجامعي.

فيما أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الحرم الجامعي، حيث حاولت أسر الوصول إلى أبنائها في الجامعة.

ويعدّ هذا الهجوم هو الثاني، خلال عشرة أيام، إذ أرسل مرتزقة داعش انتحاريًّا إلى مركز تعليمي في حي داشت برشي بكابول، ما أسفر عن مقتل 24 طالبًا.

وفي العام الماضي، قتلت قنبلة خارج بوابات حرم جامعة كابول ثمانية أشخاص، وفي 2016 هاجم مسلحون الجامعة الأميركية في كابول وقتلوا 13 شخصًا.

(ي م)