أفغانستان.. قتلى وجرحى في انفجار داخل حسينية بقندهار

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان"، سعيد خوستي، على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى جرّاء الانفجار، مشيراً إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف "تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

ولفتت وكالة "آسواكا" الأفغانية إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار، وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة، أو مسجد إمام بارغاه.

كما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار، قوله إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري خلّف 25 قتيلاً ونحو 20 جريحاً على الأقل.

يشار إلى أن انفجاراً مماثلاً وقع قبل أسبوع في ولاية قندوز شمال البلاد، حيث أودى بأرواح 120 شخصاً على الأقل حسب بعض التقارير.

(ف)