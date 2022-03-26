أفغانستان.. نساء يتظاهرن ضد قرار إغلاق طالبان المدارس الثانوية للفتيات

وهتفت المتظاهرات اللواتي كان العديد منهن يرتدين عباءات سوداء ويضعن حجاباً، في إحدى ساحات العاصمة "افتحوا المدارس! عدالة عدالة!"، حسب ما نقلته موقع الحرة عن وكالة فرانس برس.

وقالت المتظاهرة ليلى باسم، لفرانس برس "على طالبان أن تفتح مدارس الفتيات؛ لأن النساء جزء من المجتمع، لا يمكنها قمع نساء أفغانستان".

واستمرت التظاهرة أقل من ساعة قبل أن يفرقها عناصر من طالبان الذين وصلوا بسلاحهم إلى الموقع، وفقاً للوكالة.

وأمرت حركة طالبان، الأربعاء، بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها، على الرغم من أن استئناف الدروس تم بموجب قرار اتُخذ قبل فترة طويلة.

أعلن القرار بعدما عادت آلاف الفتيات إلى الصفوف للمرة الأولى منذ آب/ أغسطس، عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيوداً صارمة على النساء.

ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير واضح لقرار الإغلاق. وأفاد مصدر من طالبان لوكالة فرانس برس، أن القرار جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء، مسؤولون كبار في مدينة قندهار (جنوب)، مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ. وحدها صفوف الابتدائي مفتوحة حالياً للفتيات.

(ي م)