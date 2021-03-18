أفغانستان.. مقتل وإصابة 24 شخصًا بالتزامن مع تعيين مبعوث جديد

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية إن 9 من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم مروحية في وسط أفغانستان في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، إنها تحقق في التحطم الذي وقع في إقليم ميدان وردك، وإن القتلى كانوا من طاقم الطائرة والقوات الخاصة.

وقال مصدر في القوات الجوية ومسؤول إقليمي إن الطائرة أصابها صاروخ أثناء إقلاعها بحسب وكالة رويترز.

ومن جانبٍ آخر، أفادت تقارير إخبارية، بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين جراء انفجار في العاصمة كابول.

ونقلت إحدى القنوات المحلية عن مصدر أمني قوله، الانفجار الذي وقع صباح الخميس، استهدف حافلة تقل موظفين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة سار إي كوتال.

وفي سياق آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي الفرنسي جان أرنو مبعوثًا شخصيًّا له إلى أفغانستان والمناطق المجاورة، وذلك قبيل بدء محادثات سلام حول هذا البلد الذي تمزقه الحروب تستضيفها موسكو في وقتٍ لاحق هذا الأسبوع.

وسيعمل أرنو بالتنسيق مع الكندية ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى كابل ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه قد طُلب من الدبلوماسي الفرنسي الذي عمل سابقًا مبعوثًا أمميًّا إلى عملية السلام في كولومبيا ولديه خبرة في الشؤون الأفغانية "المساعدة في التوصل الى حل سياسي للنزاع" الأفغاني.

وأضاف أن تعيينه "يعكس التزام الأمم المتحدة المستمر بحل سلمي للنزاع"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

(ش ع)