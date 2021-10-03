أفغانستان.. مقتل 4 أشخاص بينهم صحفي في هجوم مسلح في جلال آباد

ولقي أربعة أشخاص، بينهم اثنان من أعضاء حركة طالبان وصحفي محلي، مصرعهم في هجوم مسلّح شنه مجهولون في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار شرق أفغانستان.

وقالت لجنة حماية الصحفيين الأفغان، إن الحادث وقع بعد ظهر السبت 2 تشرين الأول/ أكتوبر في الحي الخامس بجلال آباد، وإن الصحفي المحلي سيد معروف سادات، قُتل مع اثنين من عناصر طالبان ومدني آخر. كما أُصيب نجل الصحفي ومدني آخر.

وأضاف البيان أن الصحفي الأفغاني تعرض لهجوم من قبل مسلحين وهو في طريقه لحضور حفل. ونددت اللجنة بمقتل سادات ودعت طالبان إلى تحديد ومحاكمة الجناة.

وكان سيد معروف سادات يعمل لعدة سنوات في قنوات "صباح الخير أفغانستان" و"أريانا" وعدد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى في ننغرهار.

(د ع)