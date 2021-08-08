أفغانستان.. معارك شرسة بين الحكومة وطالبان وسط قندوز والأخيرة تسيطر عليها

وقال عضو مجلس ولاية قندوز، أمر الدين والي، لـ "فرانس برس"، إن "قتالاً شرساً من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة"، موضحاً أن "بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار".

وعلى إثرها، أعلنت حركة طالبان، اليوم، عن سيطرتها على مدينة قندوز.

وكانت صحيفة "تايمز" Times الأميركية، أفادت أن القوات الأميركية قصفت بقاذفات B-52 وطائرات AC 130 مواقع طالبان في ثلاث مدن أفغانية.

وأوضحت الصحيفة أن القاذفات انطلقت من قطر وقصفت مواقع لطالبان في قندهار وهرات وهلمند.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 200 عنصر من طالبان بغارات جوية لقواتها على مدينة شبرغان، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف طالبان جراء القصف الأميركي بقاذفات B-52.

وسيطرت طالبان، يوم أمس السبت، على مدينة شبرغان، ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان خلال 24 ساعة، بينما تحاول القوات الحكومية الأفغانية منع سقوط مدن أخرى بأيدي الحركة.

وقال نائب حاكم ولاية جوزجان قادر ماليا لوكالة "فرانس برس": "للأسف، سيطرت طالبان على مدينة شبرغان"، موضحاً أن القوات الحكومية والمسؤولين "فروا باتجاه المطار".

(ل د)