أفغانستان.. أوامر للجيش باستئناف الحرب مع طالبان

وقال غني في كلمة تلفزيونية: "من أجل توفير الأمن في الأماكن العامة وإحباط هجمات وتهديدات حركة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية، أصدرت الأمر لقوات الأمن الأفغانية بالتحول من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي وبدء عملياتها ضد الأعداء".

وجاءت تصريحاته بعد يوم عنيف قتل فيه مسلحون 16 شخصاً في هجوم على مستشفى في كابول. كما قُتل أكثر من 20 في تفجير انتحاري استهدف جنازة شرق البلاد اليوم.

ولم تتبنَّ أي مجموعة حتى الآن هجمات الثلاثاء التي وقعت في العاصمة كابول وولاية ننغارهار شرق البلاد لكن غني حمّل حركة طالبان وداعش المسؤولية.

وقال غني: "لقد شهدنا اليوم هجمات إرهابية نفذتها مجموعتا طالبان وداعش على مستشفى في كابول وجنازة في ننغارهار وكذلك هجمات أخرى في البلاد".

ويأتي هذا التغيير في موقف الجيش الأفغاني بعد أشهر على تعهده بالرد بشكل دفاعي فقط على أي هجمات تشنها طالبان.

)ي ح)