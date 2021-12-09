ائتلاف الوطنية يطعن بالعملية الانتخابية في العراق

وذكر الائتلاف في بيان، إنه "قدّم للمحكمة الاتحادية ١٤ خرقًا فنيًّا وإداريًّا رافق إجراء الانتخابات الماضية فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززة بالأسانيد والحجج والأدلة القاطعة التي أدت إلى تغيير نتائجها وسببت ضررًا كبيرًا وحرفًا عن حقيقة الأرقام الصحيحة للناخبين".

وأضاف "أن ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات، مطالبًا في دعوته بإبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا بأحكام القاعدة الفقهية والقانونية "ما بني على باطل فهو باطل".

(ش ع)