ائتلاف المالكي: البرزاني أعطى الضوء الأخضر لتركيا في تنفيذ هجومها

وقال عضو ائتلاف دولة القانون، أحمد الصوفي، في تصريح، إن "حقيقة صمت الكثير من السياسيين على الاعتداءات التركية يجعلنا ننظر بعين الريبة إلى ما يقوم به هؤلاء"، بحسب ما أفادته وكالة "روج نيوز".

وأشار الصوفي إلى أن "بعض السياسيين لديهم مصالح مشتركة مع تركيا وأملاك أو استثمارات فيها وهذا سبب سكوتهم على الاعتداءات التركية التي تكررت وبشكل فاضح".

ونوه إلى أن "القصف التركي حصل بعد يومين من زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى تركيا وكأنه قد أعطى الضوء الأخضر بذلك".

وأكد الصوفي أن "العملية العسكرية التركية كان يتم تحضيرها منذ فترة وكان هذا أثناء وجود رئيس الإقليم هناك".

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 17 نيسان الجاري، هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان الجاري، والتقى بالرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني قد أعلنت في الـ 26 آذار/ مارس 2022، أن دولة الاحتلال تخطط لشن هجوم على جنوب كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

(ل د)