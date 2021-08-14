أدونيس وسميح شقير لبدران جيا كرد: تجربة الإدارة الذاتية هي الأنضج ويمكن الاعتماد عليها

وفي إطار زيارته إلى العديد من الدول الأوروبية، التقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا، بدران جيا كرد، مثقفين سوريين من فنانين وشعراء وسياسيين معروفين، في فرنسا، وذلك في سياق توجهات الإدارة الذاتية للتواصل والتأسيس لعملية حوارية بينها وبين كافة شرائح المجتمع السوري وخاصة الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والثقافية وشرح ماهية تجربة الإدارة الذاتية الوطنية والسياسية في شمال وشمال شرق سوريا.

والتقى جيا كرد الخميس الماضي، الفنان سميح شقير أيقونة الثورة السورية وقد دار الحديث بينهما حول العديد من المسائل والقضايا السورية التي توافقا فيها الرؤى، وركزا على ضرورة العمل من أجل البحث عن حلول وتوافقات سياسية للخروج من الأزمة السورية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الشهداء وتسببت بدمار البلاد.

الإدارة الذاتية نموذج يمكن الاعتماد عليه

وقال شقير نحن ننظر إلى تجربة الإدارة الذاتية كنموذج يمكن الاعتماد عليه في سوريا المستقبل، وخاصة أن ماحصل في سوريا وعلى مدار أكثر من عقد أثبت أنها التجربة الأنضج والأنجح قياساً بالمناطق السورية الأخرى.

كما التقى جيا كرد الشاعر السوري المعروف أدونيس الذي عبّر عن سعادته باللقاء، ومن جانبه شرح جيا كرد للشاعر أدونيس تجربة الإدارة الذاتية وخطابها الوطني والسياسي والحرب الهمجية التي تتعرض لها من عدة جهات محلية وإقليمية، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحوار السوري – السوري.

أدونيس يتمنى النجاح للإدارة الذاتية

وشكر الشاعر أدونيس نائب الرئاسة المشتركة، وتمنّى لتجربة الإدارة الذاتية النجاح، مشدداً على أهمية الحوار السوري وقال إن "ما تسمى الثورة السورية فقدت معناها في الأشهر الأولى عندما خرجت المظاهرات من الجوامع والتكيات الدينية، والدليل مانراه اليوم من نتائج دمرتنا ودمرت سوريا".

ومن جانبه، أيضاً نوّه رئيس المنتدى الاقتصادي العربي، سمير العيطة، خلال لقاء جمعه ببدران جيا كرد أن الحوار السوري ـ السوري ضرورة تاريخية في هذه المرحلة.

دعوة المنظمات الحقوقية السورية لتوثيق جرائم المرتزقة

كما اجتمع نائب الرئاسة المشتركة بالعديد من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية العاملة في أوروبا، ودار النقاش حول الجرائم المستمرة للمجموعات المرتزقة التابعة لما يسمى بـ "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، وضرورة نقل هذه الجرائم إلى العالم.

وبدوره دعا جيا كرد تلك المنظمات إلى زيارة مناطق شمال سوريا والقيام بواجبها في توثيق الجرائم التي ترتكب هناك من قبل المجموعات المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي.

(س ر)

ANHA