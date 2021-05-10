عدنان كالو: العزلة على القائد أوجلان استراتيجية ممنهجة لإبادة الكرد

تستمر السلطات التركية بسياساتها التعسفية والمنافية لحقوق الإنسان بحق القائد عبد الله أوجلان، وذلك من خلال فرضها العزلة المطلقة عليه في سجن جزيرة إمرالي الانفرادي، إذ لا تسمح لمحاميه وذويه للقاء به والاطمئنان عليه.

وجرى آخر لقاء مع القائد في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم انقطع الاتصال دون معرفة معلومات كافية حول صحته.

وعلّق عضو المجلس العام لحزب الاتحاد ال ديمقراطي PYD عدنان كالو، على أهداف الدولة التركية من فرض العزلة المطلقة على القائد عبد الله أوجلان.

وأشار كالو في بداية حديثه إلى أن "العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان تأتي ضمن استراتيجية تاريخية لدولة الاحتلال في إبادة الشعب الكردي".

'ثورات ومجازر'

وأضاف "اندلعت ثورات عديدة للشعب الكردي، كما تعرض لمجازر كثيرة، ودائمًا ما كانت دولة الاحتلال تقف في وجه ثوراته وحقوقه، ساعية إلى إبادته من خلال المجازر التي ترتكبها بحقه".

ولفت كالو في حديثه إلى الحرب التي بدأتها دولة الاحتلال ضد القائد وفكره، وقال: "العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان هي لخوف دولة الاحتلال التركي والدول التي تساندها من فكره وفلسفته في الشرق الأوسط".

'ثورة مختلفة وميراث فكري وبشري'

وفي خضم حديثه، أوضح كالو أن "الثورة التي بدأها القائد أوجلان مختلفة عن باقي الثورات التي كانت تبوء بالفشل عند اعتقال قادتها، ولكن القائد أوجلان ترك خلفه الآلاف من الثوار وميراثًا فكريًّا يكفيهم عقودًا من الزمن".

مضيفًا بالقول: "عندما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بحرية القائد أوجلان، فإننا نطالب بحريته الجسدية، أما فكره فحرّ وكذلك فلسفته، ويتوضح ذلك من خلال الطريق الذي سار عليه الشهداء والجرحى"، مؤكدًا أن "الملايين من شعوب المنطقة يسيرون على فكره وفلسفته".

'إحياء فكر القائد يعني حريته'

وبيّن كالو أنه "إن أرادت شعوب المنطقة رفع العزلة التي فرضتها دولة الاحتلال عن القائد عبد الله أوجلان، علينا أن نحيي فكره في أنفسنا وداخل منازلنا وفي كل مكان وبذلك يكون القائد أوجلان حرًّا".

وأكد في ختام حديثه على أن دولة الاحتلال التركي "تتخوف من فكر القائد الذي ليس له حدود معينة، حيث إن هناك مقاتلين أجانب ومن جميع أنحاء العالم نراهم اليوم يتبنون فكره ويحملون السلاح في جبال الحرية".

(س ر)

ANHA