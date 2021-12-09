عضوة PYD في الرقة تدعو العالم لإيقاف جرائم الإبادة التي تمارسها تركيا ضد الكرد

عضوة مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بالرقة، عبير الخليل، قالت: "إن سبب الهجوم المنسق للطائرات الحربية والمسيّرات التي استهدفت الكريلا في الجبال هو عبارة عن استهداف لفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي ينتهجها مقاتلو الكريلا في محاولة من تركيا لوأد هذا الفكر وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية".

وأكدت عبير الخليل "أن لجوء تركيا إلى استخدام الأسلحة الكيماوية دليل واضح على هزيمتها العسكرية على الأرض، وتلجأ الدول الاستعمارية إلى استخدامها عندما تستنفد كل أسلحتها الأخرى".

وأدانت عبير الخليل "عمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK الذي يساعد جيش الاحتلال التركي في حربه البربرية ضد مقاتلي الكريلا، ويزوده بالمعلومات حول مواقعهم وينصب لهم الكمائن".

كما أوضحت عبير "أن تركيا باستخدامها الكيماوي تقضي على الطبيعة أولاً قبل البشر، لكنها لا تأبه للنتيجة، ولا لحجم الكارثة الطبيعية؛ لأنها لا تضع لنفسها هدفاً سوى القضاء على فكر القائد عبد الله أوجلان وعلى مقاومة الكريلا التي تسير على خطا القائد وتقاوم بفكره وفلسفته".

وأدانت عبير خليل "موقف المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال صامتة إزاء محاولات أردوغان وحزبه إبادة الشعب الكردي بالتحديد، يظهره بمظهر الشريك في الإبادة، وهذا ليس جيداً كدولة عظمى ولها وجودها وثقلها على الأرض".

وكحزب سياسي ولد من رحم الشعب ومن إرادته الحرة، طالبت عضوة مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بالرقة، عبير خليل، المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ شعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب الكردي من خطر إبادة كاملة وإنقاذ البيئة من بربرية أردوغان وحزبه.

(مـ)

ANHA