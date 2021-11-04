عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات تدعو العالم لمحاسبة تركيا على جرائمها

وحسب إحصائية كشفها المركز الإعلامي لقوات الدفاع المشروع خلال بيان في 24 من تشرين الأول المنصرم من العام الجاري بأن "دولة الاحتلال التركي استخدمت 323 هجوماً بالسلاح الكيماوي والغازات السامة في حربها ضد مقاتلي الكريلا في جبال كردستان".

وتستخدم دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيمياوية ضد قوات الكريلا في جبال كردستان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال ذلك.

وعن هذا الموضوع، تقول الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون بأنه "منذ 23 نسيان المنصرم من العام الجاري صعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطق الدفاع المشروع (قوات الكريلا) في كل من آفاشين ومتينا وزاب وكاري، وذلك بهدف كسر إرادة الشعوب الحرة وصهرها".

وأضافت ماجدة حسون بأن "هجمات دولة الاحتلال التركي لم تقتصر على جبال كردستان فحسب بل طالت شمال وشرق سوريا سعياً منها لإضعاف مقاومة الشعب في المنطقة وتوسيع نفوذها وإعادة السلطنة العثمانية إليها".

تابعت ماجدة حديثها "استخدام تركيا الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً في جبال كردستان عمل منافي للقوانين ويجب محاسبتها من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي".

وأكدت بأن "مقاومة ونضال قوات الكريلا البطولية كبدت دولة الاحتلال التركي خسائر في العدد والعتاد حيث فشلت جميع مخططاتها في المنطقة".

وأدانت ماجدة خيانة وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي بالقول إن "كل شيء أصبح واضحاً وعلى الديمقراطي الكردستاني التكاتف والتعاون مع الشعب الكردي وليس المتاجرة بدم الشعب الكردي".

ناشدت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون في ختام حديثها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل وإيقاف جرائم الاحتلال التركي في المنطقة والخروج عن صمتها".

يشار إلى أن حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لإرسال لجنة تقصي إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية ضد قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردستان وذلك عبر بيان كتابي أصدرته الحركة إلى الرأي العام في 3 من تشرين الثاني الجاري.

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