يعد القائد أوجلان في مجلده الخامس (مانيفيستو الحضارة الديمقراطية) "ظاهرة تجيّش المرأة حقيقة صائبةً كخطوة تنظيمية أولى لفتح السبيل أمام حرية المرأة. تتسم هذه الخطوة بأهمية خاصة من حيث تحطيم القساوة والظلم في النظام الذكوري المهيمن ضمن حقيقة الجيش كأداة لتسيير الحرب التي هي تعبير مكثف عن السياسة؛ ومن حيث الكشف عن القوة الذاتية للمرأة وإبرازها إلى الوجود".

ويشير إلى عدم قصده بذلك "تجيشاً بالمعنى العسكري فحسب منذ البداية، حيث اعتمدنا باستمرار على الحقيقة القائلة بأنه لا يمكن إيجاد الحل السليم لمعضلة الحرية والمساواة المعقدة والعالقة، دون تجيش المرأة، أي تنظيمها الخاص بها، في المجال الاقتصادي، وفي العديد من المؤسسات الاجتماعية والسياسية وحتى الثقافية. فتحرر جنس المرأة لن يتحقق إلا بترسيخ تنظيمها الأيديولوجي والسياسي والعسكري، أي تحقيق تجيشها، على أساس حقيقتها الجنسية وميزاتها الأصلية".

وبالفعل تمكنت المرأة في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا من تحقيق العديد من المنجزات في تنظيم نفسها بجميع المجالات والمؤسسات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية والاجتماعية، من خلال اتخاذ مبادئ حقيقة تجيّش المرأة التي يعرفها القائد أوجلان "بالأداة الأساسية للمساواة".

الكفاح لإيصال صوت ثورتها لجميع النساء

وحول ذلك، لفتت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، جيان حسين، الانتباه إلى الدور الذي لعبته المرأة الكردية منذ بدايات ثورتها في روج آفا لإيصال صوت نضالها إلى جميع النساء، قائلة: "بعد تحرير مناطق الرقة والطبقة ودير الزور من مرتزقة داعش، كافحت المرأة الكردية بجدارة في إيصال ثورتها التي انطلقت بفكر القائد عبد الله أوجلان إلى جميع النساء في شمال وشرق سوريا حتى تصبح مثالاً يحتذى به في أرجاء العالم".

أشارت جيان حسين إلى التجربة التي قادتها النساء في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا من الناحية العسكرية، وبيّنت: "الإرادة والقوة التي استمدتها المرأة من فكر القائد أوجلان في دحر المرتزقة، تعتبر أولى الخطوات التي خطتها المرأة نحو تحقيق الحرية".

رائدة للمجتمع

جيان حسين نوهت إلى تأثير فكر القائد عبد الله أوجلان في فتح مجال الكفاح والمقاومة أمام المرأة لتحقيق الحرية، وقالت: "باتخاذ المرأة فكر القائد أوجلان أساساً لها تمكنت من أن تكون رائدة للمجتمع في كافة المجالات السياسية، والعسكرية، والاجتماعية والدبلوماسية".

وأضافت: "المرأة التي اتخذت فكر القائد أوجلان أساساً لها في مسيرتها للعيش بحرية، أصبحت مثالاً لجميع النساء في العالم".

وأكدت جيان حسين أن ما تحقق في شمال وشرق سوريا من مكتسبات سياسية، وثقافية، واجتماعية وعسكرية جميعها مستوحاة من أطروحات القائد أوجلان التي قدمها للمرأة والمجتمع من الأمة الديمقراطية والعيش المشترك وأخوة الشعوب والحياة الندية الحرة.

وتأسيس مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا في الـ 12 آذار/ مارس 2019، يعد إحدى البراعم الرئيسة لثورة المرأة، والتي تهدف إلى توحيد رؤية وإرادة النساء في المنطقة، وحماية ما حققته المرأة من مكتسبات خلال ثورتها، وضمان حقوقها الاجتماعية، والسياسية، والدستورية في سوريا المستقبل.

'نحن مدينات لفكر القائد أوجلان'

ووصفت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، جيان حسين، القائد أوجلان برفيق درب الحرية للنساء في أي وقت وفي كافة المجالات. وتابعت: "جميع النساء في شمال وشرق سوريا مدينات لفكر القائد الذي يتعرض لعزلة مشددة في سجن إمرالي، وبذلك واجب حريته الجسدية يقع على عاتق النساء في الدرجة الأولى".

جيان حسين أشارت إلى أهداف الدولة التركية الفاشية من فرض عزلة مشددة على القائد أوجلان، مؤكدة: "بكل لقاء بين القائد أوجلان وموكليه، يبعث القائد برسالة إلى النساء وجميع المجتمع لتقوية نضالها وكفاحها ضد الذهنية الشوفينية والرأسمالية، وإيجاد حلول لجميع المشاكل الاجتماعية والسياسية في الشرق الأوسط".

تأثير العزلة على ثورة المرأة

وحول ما يتطلب من النساء لتحقيق الحرية الجسدية للقائد، قالت جيان: "لنشر السلام والديمقراطية، وتحقيق النصر لمشروع المرأة، ونشر ثورتها في كردستان والعالم أجمع، على جميع النساء الالتفاف حول فكر القائد أوجلان والكفاح لتحقيق حريته الجسدية".

وعن تأثير العزلة المشددة على نضال وكفاح النساء، أوضحت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، جيان حسين "بلا شك للعزلة المشددة تأثير على نضال المرأة أيضاً، فحرية المرأة مرهونة بحرية القائد أوجلان، وبذلك عليها تعزيز دورها السياسي وتوحيد رؤاها لإيجاد حلول للوضع السياسي في المنطقة".

(ي م)

ANHA